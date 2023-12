Confindustria nautica: assemblea di fine anno conferma record settore

Dicembre 15, 2023

Si è svolta a Roma, presso la sede dell’Associazione bancaria italiana, l’Assemblea dei soci, organizzata da Confindustria Nautica, intitolata “Nautica: industria, politica, economia”, in cui è stato fatto un confronto a tutto campo su quelli che sono gli scenari politici, industriali ed economici del settore. A seguire l’Assemblea pubblica a cui hanno preso parte illustri personalità del settore ed istituzioni.