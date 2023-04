Confsal, Margiotta: “Lavoro come progetto di vita e non di morte”

Aprile 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

Giovedì 27 aprile la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (Confsal) ha organizzato, presso la sede Inail di Roma, un confronto con i partiti e le istituzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro riassunte nel “Decalogo della prevenzione partecipata”. A margine, è intervenuto Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal che ha sottolineato con forza l’importanza di attuare strategie di prevenzione per “intendere il lavoro come progetto di vita e non di morte”