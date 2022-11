Conto corrente, Bankitalia: “In 2021 spesa per gestione pari a 94,7 euro da 90,9”

Novembre 21, 2022

Nel 2021 la spesa per la gestione di un conto corrente bancario è stata pari a 94,7 euro, in aumento rispetto al valore registrato nell’anno precedente (90,9 euro). La variazione della spesa è legata alla crescita sia delle spese fisse sia di quelle variabili; tra le spese fisse l’apporto più significativo è attribuibile a quelle per l’emissione e per la gestione delle carte di pagamento mentre le spese variabili sono cresciute principalmente per effetto della maggiore operatività della clientela, dopo la contrazione osservata nel 2020. E’ quanto emerge dall’indagine sulla spesa dei conti correnti delle famiglie condotta nel 2022 dalla Banca d’Italia.