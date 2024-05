Convegno Aiic, Guizzetti (Asst Ovest Mi): “Ospedale del futuro? Meno personale e più intelligenza artificiale”

17 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

“Per capire come sarà l’ospedale del futuro bisogna capire come sarà il futuro dell’assistenza sanitaria del cittadino e come si trasformerà la sanità territoriale e quella domiciliare. L’ospedale del futuro dovrebbe essere un luogo dove il paziente cronico non accederà, se non in casi gravissimi, in cui non ci sarà una differenziazione tra un reparto e l’altro, con più aree verdi, molte camere singole per ridurre il rischio di infezioni. Aumenteranno i pazienti che sono a casa propria ma gestiti centralmente da una struttura in cui professionisti gestiscono il paziente. L’ospedale del futuro dovrà essere flessibile, con meno personale, molto digitale, con intelligenza artificiale e accogliente”. Lo ha dichiarato Giovanni Guizzetti, direttore sociosanitario della AsstOvest milanese, a margine del 24esimo Convegno Nazionale ingegneria clinica (Aiic) in corso a Roma, presso La Nuvola.