Cop28, Meloni: “Da Italia 100 milioni di euro per Fondo Loss and Damage”

Dicembre 1, 2023

“Contribuiremo anche al Fondo Loss and Damage” per dare una mano “al raggiungimento degli obiettivi di questa Cop28 con 100 milioni di euro”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice ‘Transforming Food Systems in the face of Climate Change’ in corso a Dubai.