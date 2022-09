Settembre 20, 2022

L’Italia affronterà gli Usa nei quarti di finale di Coppa Davis. Dopo la vittoria contro Argentina e Svezia, gli azzurri hanno così al primo posto del girone. Il team italiano è tra le 8 migliori squadre che si contenderanno a novembre a Malaga la famosa “insalatiera”.