Gennaio 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

Dopo Inter e Torino, ieri anche Fiorentina e Roma hanno vinto e centrato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. La Fiorentina, grazie alla rete di Barak, ha battuto 1-0 la Sampdoria. Per la Roma risolve Dybala, che entra nel secondo tempo e firma il successo per 1-0 sul Genoa. Stasera, quindi, anticipo del campionato di Serie A alle 20.45, con il Napoli che affronterà in casa la Juve.