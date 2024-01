Coripet in prima linea per raggiungimento obiettivi SUP

Gennaio 27, 2024

Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in PET dopo il loro utilizzo, si pone come interlocutore privilegiato per il raggiungimento degli obiettivi inerenti alla quota di Rpet indicati nella direttiva europea SUP, Single Use Plastic. Se ne è parlato in occasione della conferenza stampa “Raccogliamo il futuro: la raccolta selettiva e gli obiettivi europei”, svoltasi presso la sala stampa della Camera dei deputati.