Corsi (UniMi): “Positive Food etichetta alimentare trasversale per ogni prodotto”

Luglio 7, 2023

“L’ambizione di Positive Food è quella di essere un’etichetta trasversale per tutti i prodotti alimentari, capace di adattarsi alle diverse caratteristiche produttive di filiera, ma anche di carattere ambientale e nutrizionale”. Lo ha detto Stefano Corsi, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università degli Studi di Milano, a margine della presentazione di Positive Food, primo sistema di etichettatura alimentare sostenibile al mondo, di cui è coordinatore scientifico. Positive Food, certificazione sviluppata in Italia su iniziativa del Milan Center for Food Law and Policy in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, ha come obiettivo sensibilizzare i consumatori ad una nutrizione sana, consapevole e sostenibile.