Febbraio 24, 2023

E’attesa per oggi la decisione della corte di Cassazione sul caso di Alfredo Cospito e sul regime di 41 bis, il carcere duro, cui è sottoposto l’anarchico, in sciopero della fame da quattro mesi. Allerta sul fronte dell’ordine pubblico: sono stati annunciati sit in e manifestazioni in diverse città. Il ministro Piantedosi: “Massima attenzione, ma non preoccupazione eccessiva”.