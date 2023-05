Covid, Falcone (SIMIT): “In futuro micro onde pandemiche che colpiranno pazienti fragili”

Maggio 18, 2023

“Il futuro del Covid19 quale sarà? Un serie di micro ondate epidemiche. Non avremo più grandi ondate ma delle mini onde in cui avremo localmente, e con scarsa capacità di previsione, una diffusione del virus che andrà a colpire in maniera abbastanza robusta soprattutto i pazienti fragili e immunodepressi. Su questi ultimi l’attenzione dei medici e della comunità scientifica si dovrà andare a focalizzare”. Lo ha dichiarato il Prof. Marco Falcone, dell’Università di Pisa e segretario SIMIT, a margine dell’evento “Dalla pandemia al New Normal, tra Covid e Long Covid, organizzato da HC Training a Roma presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos