Dicembre 27, 2022

Covid in Cina, sono 250 milioni i nuovi contagi nel Paese e ammonterebbero a circa un milione i possibili morti. Mentre Xi Jinping ha promosso una campagna sanitaria più mirata, scarseggiano intanto i medicinali, le strutture sanitarie sono al collasso per i malati, soprattutto anziani non vaccinati, e il Paese registra la curva di infezione più alta a livello mondiale. Si guarda con preoccupazione all’imminente capodanno cinese.