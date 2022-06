Giugno 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

Shanghai esce dal lockdown dopo 2 mesi. Allentate infatti le norme anti covid per chi si trova in zone a basso rischio, circa 22,5 milioni di persone. Resta comunque obbligatorio indossare la mascherina ed è vietato consumare i pasti all’interno dei ristoranti. Test obbligatorio ogni 72 ore per accedere a mezzi e luoghi pubblici.