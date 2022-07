Luglio 28, 2022

Torna dopo due anni e mezzo il lockdown a Wuhan, la megalopoli cinese dove è partita la pandemia di Covid 19. Un milione di persone, nella periferia della città sono state messe in quarantena. Tutto resterà chiuso per almeno tre giorni. La misura è scattata dopo la segnalazione di 4 casi asintomatici.