Crosetto: “All’Italia comando tattico missione Ue Aspides in Mar Rosso”

Febbraio 3, 2024

Your browser does not support the video tag.

L’Unione Europea “ha chiesto all’Italia di fornire il Force Commander dell’Operazione Aspides nel Mar Rosso (l’ufficiale ammiraglio che esercita il comando imbarcato degli assetti navali che partecipano all’operazione). L’importanza e l’urgenza dell’Operazione Aspides, che contribuirà a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel Mar Rosso, hanno indotto la Difesa italiana ad assicurare immediatamente il proprio sostegno”. Così in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto.