Gennaio 20, 2023

“Il Governo, con il ministro Sangiuliano, ed il Parlamento sono qui oggi per omaggiare una scelta importante dell’Adr e per incoraggiare i nostri artisti a promuovere le loro opere per far riflettere. E’ un bene portare l’arte ovunque”. Così il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, a margine della cerimonia di presentazione dell’opera di Marcantonio presso l’Aeroporto di Fiumicino dal nome “Grande Anima”.