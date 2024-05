Cybsec Expo, Chiodini: “Aggiornamento da remoto di veicoli richiede”

29 Maggio 2024

“Oggi parleremo di quello che Daf VI sta facendo per proteggere i propri veicoli, soprattutto in questo periodo, in cui abbiamo introdotto l’aggiornamento da remoto. Questo è un punto chiave dal punto di vista della sicurezza, perché ovviamente il veicolo si va ad aprire in due direzioni, sia per quel che riguarda lo scarico dati ma anche per l’ingresso dati”. A dirlo Alessandro Chiodini, product and trading commercial manager di Daf VI, a margine della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.