Cybsec Expo, Severico (Iveco): “Importante presidiare e mantenere sicurezza”

29 Maggio 2024

“Senz’altro la sicurezza è uno degli aspetti più importanti da presidiare e va mantenuta via via che l’evoluzione tecnologica e i casi d’uso verso il cliente evolvono”. Così, Paolo Severico, digital and software projects Iveco Group, a margine della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibition.