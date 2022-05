Maggio 26, 2022

Intesa raggiunta sulle concessioni balneari. La maggioranza avrebbe trovato un accordo sul tema dell’articolo 2 del ddl Concorrenza. L’intesa sarebbe arrivata dopo l’incontro di questa mattina tra le forze di maggioranza, puntando a sciogliere definitivamente i nodi, ad esempio sul tema dei rimborsi, con i decreti legislativi. Il testo lunedì sarà dunque in Aula, dopo il via libera di oggi atteso in commissione industria.