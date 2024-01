Ddl concorrenza, Meloni: “Appello Mattarella non rimarrà inascoltato”

Gennaio 4, 2024

“Ho letto con grande attenzione la lettera Mattarella, sugli ambulanti l’intervento si è reso necessario per uniformare il trattamento che alcuni avevano avuto con il rinnovo di 12 anni del 2020 con altri che non ne avevano potuto beneficiare”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno alla Camera. “E’ ovvio che l’appello del presidente non rimarrà inascoltato”, aggiunge.