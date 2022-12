Dicembre 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Alfredo De Bellis, vicepresidente di Coop Lombardia, spiega l’importanza di iniziative a favore dell’inclusione sociale. Anche per questo Coop Lombardia ha donato 60 mila euro a PizzAut progetto rivolto a persone colpite da disturbi dello spettro autistico.