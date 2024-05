De Palo (Fondazione per la Natalità): ‘prendiamo le distanze dall’attacco alla ministra Roccella’

9 Maggio 2024

“Ci dispiace che un ministro della Repubblica non abbia potuto esprimere la propria opinione”. Il commento di Gigi de Palo, presidente Fondazione per la Natalità arriva dopo la contestazione alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella durante la prima giornata degli Stati generali per la natalità, organizzati a Roma dalla Fondazione. Appena salita sul palco un gruppo di studenti in platea ha esibito la scritta “Decido io” e si sono levati fischi e cori contro la ministra che ha così deciso di abbandonare prima il palco, poi l’Auditorium.