De Santis (Aepi): “Lanciato Osservatorio tecnico su partenariato pubblico-privato, con Anci cabina di regia”

Settembre 19, 2022

“Con il presidente Dinoi abbiamo intuito che questo fosse il momento di lanciare un Osservatorio tecnico incentrato sul partenariato pubblico-privato, anche alla luce delle nuove linee guida di Anac del 7 settembre che stressano il concetto di analisi del rischio preventivo prima di lanciare un partenariato. Ci spingeremo anche oltre a capire qual è l’impatto che un partenariato genera sul territorio. Abbiamo costituito una cabina di regia nazionale presieduta da Enzo Bianco con cui cercheremo di fare informazione ed essere punto di riferimento, sia verso gli enti concedenti, sia verso gli operatori economici”. Lo ha detto il responsabile Osservatorio Partenariato pubblico-privato di Aepi, Dario De Santis, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale della Confederazione a Labro.