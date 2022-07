Luglio 27, 2022

Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, presente all’illustrazione dell’ottavo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia di A2A, ha parlato con soddisfazione degli importanti risultati ottenuti dal Gruppo sul territorio bresciano, spiegando anche che grazie ad un player come A2A sarà possibile alzare ulteriormente l’asticella.