Digitalmeet 2024, Potti: “Nostra sfida è alfabetizzazione digitale”

18 Ottobre 2024

“L’obiettivo del convegno di oggi è sottolineare come l’Italia abbia recuperato molto in Europa negli ultimi anni: siamo passati dal 27° posto nella graduatoria europea all’attuale 19º, recuperando sulla connessione, ma perdendo sull’alfabetizzazione. La sfida, quindi, è l’alfabetizzazione digitale ed è quello che facciamo con il Digitalmeet”. Sono le parole di Gianni Potti, presidente Fondazione Comunica e Founder DIGITALmeet, intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione, su iniziativa del senatore Antonio De Poli, del Digitalmeet 2024, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, in programma dal 21 al 27 ottobre 2024. Il titolo del convegno organizzato in Senato è ‘L’etica dell’intelligenza artificiale’.