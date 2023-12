Distrazione, stanchezza e velocità eccessiva: under 25 alla guida

Dicembre 19, 2023

Distrazione, stanchezza, uso di sostanze e velocità eccessiva sono “compagni di viaggio” di molti giovani conducenti. Tra gli under 25 che abitualmente portano un mezzo a due o quattro ruote – ben 1 su 5 racconta di essere spesso con la testa tra le nuvole proprio mentre imbraccia il volante o il manubrio. Ecco cosa dicono i giovani interpellati da una ricerca del portale Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l’Italia.