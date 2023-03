Marzo 21, 2023

Droga ‘marchiata’ Messina Denaro e Riina, scoperta dai carabinieri a Trapani in un laboratorio per il taglio e il confezionamento delle dosi. Finito in manette un 28enne a bordo di un’auto con 50 gr di cocaina, sequestrati 13 kg di hashish, 700 gr di cocaina pura e 700 gr di marijuana. Le sostanze sul mercato avrebbero fruttato oltre 200mila euro.