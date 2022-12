Droga, diretto in Sicilia con 6 kg cocaina: arrestato a Reggio Calabria

Dicembre 22, 2022

Era diretto in Sicilia con sei chili di cocaina: i finanzieri del comando provinciale Reggio Calabria, nei giorni scorsi, hanno arrestato un ventitreenne della provincia di Vibo Valentia in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo di un’utilitaria, è stato sottoposto, nell’area degli imbarcaderi, ad un ordinario controllo di polizia dai finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni. Lo stupefacente, qualora venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa 400.000 euro.