Giugno 5, 2023

Sono 25 gli indagati nell’ambito di una operazione scattata questa mattina all’alba in Italia ed in altri Paesi dell’Unione Europea eseguita dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro in collaborazione con lo Scico e le forze di Polizia di Belgio e Germania.