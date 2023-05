Droga, estorsioni e furti: maxioperazione carabinieri a Catania

Maggio 5, 2023

Maxioperazione dei Carabinieri di Catania. Sono 68 le persone indagate per mafia, droga ed estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno per le auto rubate. L’operazione, chiamata Carback, ha sgominato due organizzazioni criminali del quartiere San Giorgio di Catania. Una controllava il giro di furti d’auto finalizzati a estorcere denaro con il metodo del cavallo di ritorno. I ladri erano talmente specializzati da essere capaci di rubare un automezzo in strada in appena venti secondi. I proprietari venivano poi contattati e gli venivano chiesti tra i 500 e i 1.500 euro per la restituzione. I reati ipotizzati sono associazione di stampo mafioso finalizzata al furto, estorsione, ricettazione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante mafiosa, detenzione illegale di armi e munizioni.