Maggio 20, 2023

“Attualmente il commercio digitale per la nostra azienda vale il 35% del fatturato totale. “ Così Daniel Raccah, General Menager Mr. Moris, a margine dell’evento “Le giornate del Made in Italy digitale” che si è tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma.