Luglio 18, 2022

Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a fine 2021. E’ il quadro che emerge dal “percorso di studio sul settore dei giochi in Italia” condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato a Roma al palazzo dell’informazione di piazza Mastai.