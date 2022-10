Economia circolare, A2A triplica gli investimenti in Piemonte, Patuano “Il territorio è sensibile al dialogo”

Ottobre 10, 2022

111 milioni di euro di valore economico sul territorio; 43 milioni investiti in infrastrutture e manutenzione impianti, (più che triplicati dal 2020); quasi 93 milioni di euro di ordinato ai fornitori locali; 126mila tonnellate di co2 evitate grazie alle tecnologie di produzione. Sono i risultati del bilancio territoriale del Piemonte del gruppo A2A, presentato a Biella e giunto alla quarta edizione. “Un occasione per incontrare gli stakeholders del territorio – ha commentato il Presidente di A2A Marco Patuano – Sostenibilità significa dialogare, parlare con la comunità; è fondamentale per pianificare azioni concrete verso la transizione ecologica”.