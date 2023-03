Marzo 7, 2023

Martedì 7 marzo a Roma, presso la sede di Spazio Europa, si è tenuto il convegno promosso da CONOU, il consorzio nazionale degli oli usati e da AIEE, l’associazione economisti italiani dell’energia, denominato “Il ruolo dell’economia circolare nella politica energetica europea”, a cui hanno presenziato illustri personalità del settore, parlando del ruolo centrale di transizione energetica ed economia circolare per rendere sostenibile l’impatto delle attività economiche.