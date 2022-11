Novembre 23, 2022

A margine della presentazione del volume “Eni, la storia di un’impresa. Passato, presente e futuro del cane a sei zampe” tenutasi a Milano il 20 novembre, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Luciano Segreto, professore di storia economica all’Università di Firenze – che ha curato l’introduzione del libro- si sofferma sull’importanza dell’Ente nella scena economica internazionale.