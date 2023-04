EIIS 2023, Tentori (Enel X): “Al lavoro su elettrificazione e decarbonizzazione per uso sostenibile energia”

Aprile 22, 2023

“Enel X fa tanto per la decarbornizzazione e l’elettrificazione per un utilizzo più sostenibile dell’energia. Con l’innovazione portiamo strumenti nuovi, come ad esempio il progetto sulla decarbonizzazione dei processi industriali utilizzando i pannelli solari al posto del gas. Necessarie le partnership tra grandi aziende e start-up per costruire innovazione”. Lo ha dichiarato Fabio Tentori, Head of Innovation Enel X Global Retail, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.