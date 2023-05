Maggio 15, 2023

Dopo 20 anni vacilla il potere di Erdogan. Sarà il referendum del 28 maggio a decidere se resterà presidente della Turchia. Erdogan non è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali di ieri e quindi a vincere al primo turno. Nemmeno lo sfidante Kamal Kilicdaroglu, che guida una coalizione dell’opposizione di sei partiti, è riuscito a rispettare quanto prevedevano i sondaggi e quindi a vincere al primo turno.