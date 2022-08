Agosto 26, 2022

Sono 5 milioni le persone che, per votare alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, dovranno mettersi in viaggio per rientrare nel comune di residenza. Per agevolare i fuorisede previsti sconti sui biglietti di treni, aerei e traghetti. Solo alcune le categorie che potranno votare invece fuori dal proprio comune.