Elezioni Usa 2024, caucus in Iowa: si apre nel gelo corsa Gop a Casa Bianca

Gennaio 15, 2024

Votate ad ogni costo. Questa la parola d’ordine dell’ex presidente americano Donald Trump, in vista dei caucus che oggi in Iowa aprono la sfida tra i repubblicani per la Casa Bianca. L’appello di Trump arriva in una situazione di maltempo estremo, che nel fine settimana ha spinto i meteorologi a parlare di “condizioni che possono mettere in pericolo di vita”. E lo stesso Trump ha cancellato tre dei suoi quattro eventi in presenza in Iowa ieri a causa del freddo gelido e della neve.

“Non potete restare seduti a casa. Se siete malati e state malissimo, dite: “Tesoro, devo farcela”, ha dichiarato in un comizio a Indianola. “Anche se votate e poi morite, ne vale la pena, ricordatelo”, ha aggiunto durante l’evento, le cui immagini sono diventate virali. Si prevede che il freddo glaciale e le condizioni delle strade ostacolino gravemente l’affluenza alle urne, anche se gli analisti faticano a prevedere l’effetto di una bassa affluenza sul risultato: i rivali di Trump sperano che il tempo scoraggi i suoi sostenitori.

Trump ha un vantaggio significativo sui suoi principali avversari. L’ultimo sondaggio del Des Moines Register, pubblicato sabato, lo vede al 48% dei consensi, seguito dall’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley al 20 per cento e dal governatore della Florida Ron DeSantis al 16 per cento.