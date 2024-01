Elezioni Usa 2024, Ron De Santis si ritira da primarie e appoggia Trump

Gennaio 22, 2024

Your browser does not support the video tag.

Il governatore della Florida Ron De Santis ha annunciato il ritiro dalle primarie repubblicane per la corsa alla Casa Bianca e il suo appoggio a Donald Trump. “Non vedo l’ora di lavorare con lui per battere Joe Biden”, è stato il commento di Trump. L’ex presidente in netto vantaggio ha ora come sfidante solo Nikki Halley che non gli risparmia bordate.