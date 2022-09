Settembre 14, 2022

Il feretro della Regina Elisabetta II è arrivato a Londra. Nonostante la pioggia tantissimi londinesi si sono radunati davanti a Buckingham Palace per renderle omaggio e non hanno risparmiato gli applaudi. Ad accogliere la bara anche Re Carlo III insieme ai figli, William e Harry.