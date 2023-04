Emofilia: Castaman, ‘Terapia genica prevede fase di sperimentazione clinica’

Aprile 18, 2023

“In relazione alle problematiche della terapia genica, essendo non approvata, prevede una fase di sperimentazione clinica che richiede una serie di adempimenti importanti. Per avere il massimo del risultato in efficacia e sicurezza, la gestione da parte dei centri che utilizzano i farmaci deve essere accurata”, lo ha detto il Direttore del Centro Malattie Emorragiche del Careggi di Firenze, Giancarlo Castaman, a margine dell’evento organizzato a Roma da FedEmo per la XIX Giornata Mondiale dell’Emofilia dal titolo Terapia genica e innovazione terapeutica: i nuovi bisogni nell’assistenza MEC.