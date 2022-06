Employer Branding Day, Bonacchi (Indeed):“Importante trasmettere ambiente aziendale a chi non conosce azienda”

Giugno 8, 2022

“Il Forum Comunicazione è un appuntamento importante. E’ molto interessante vederne l’evoluzione e la parte dedicata all’employer branding è sicuramente una novità molto importante. La comunicazione deve essere al centro delle aziende e siamo felici di essere qua anche quest’anno”. Così il Senior Evangelist ed Employer Insights di Indeed, Gianluca Bonacchi, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “L’employer branding, per Indeed, sta cambiando ed è in continua evoluzione. Oggi le persone vogliono scoprire sempre di più sulle aziende, prima di inviare una candidatura. Diventa importante, quindi, trasmettere l’ambiente aziendale a chi non le conosce. Oggi il messaggio arriva direttamente dai dipendenti, dalle recensioni e dai racconti online; quindi, bisogna allineare la percezione esterna a quello che l’azienda vuole comunicare”, ha concluso.