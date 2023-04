Aprile 27, 2023

Si è tenuto a Milano, giovedì 27 aprile, l’Employer Branding Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento dedicato ai temi del Social Recruiting e della Candidate Experience, un’occasione per affrontare i temi del recruiting e della talent attraction. Ha preso parola anche Francesco Margreth, ceo & founder di Kekyjob, che ha posto l’attenzione sulla necessità di parlare alle esigenze delle nuove generazioni per attrarre talenti.