Energia: Cingolani, ‘su price cap gruppo di lavoro a Bruxelles’

Maggio 3, 2022

Sul price cap “c’è un gruppo di lavoro a Bruxelles che sta lavorando su queste linee guida, il lavoro è in progress. Se un paese mette il suo price cap, il mercato lo salta a piè pari”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in una informativa urgente alla Camera sulle ulteriori iniziative per contrastare l’aumento dei costi dell’energia.

“Il governo italiano – spiega – ha proposto misure strutturali alla Commissione Ue che includono un price cap a livello europeo temporaneo sulle transazioni di gas naturale all’ingrosso. L’idea è quella di introdurre un tetto massimo al prezzo delle transizioni di gas naturale tra operatori in tutti i Paesi europei. Siccome l’Europa rappresenta il più grande cliente del pianeta, si può permettere di pesare sul mercato. Il tetto potrebbe anche essere temporaneo, con revisioni regolari, potenzialmente indicizzato; introdurre un meccanismo di compensazione per compensare gli importatori dei potenziali scostamenti tra i prezzi di contratto e il price cap in particolare per il caso dell’Lng. Sarebbe utile accompagnare questa proposta con una regolazione dedicata”.