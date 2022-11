Novembre 23, 2022

A margine della presentazione del volume “Eni, la storia di un’impresa. Passato, presente e futuro del cane a sei zampe” che racconta l’impegno italiano nel settore energetico e ripercorre 70 anni di storia attraverso documenti di archivio, Erika Mandraffino, direttrice della Comunicazione di Eni, si sofferma sui valori chiave che hanno fatto di Eni uno dei marchi italiani più conosciuti nel panorama internazionale e sulla sfida importantissima della transizione energetica.