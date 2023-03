Marzo 10, 2023

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è intervenuto in occasione della terza delle quattro giornate di LetExpo, la kermesse dedicata alla logistica sostenibile, ai trasporti e ai servizi a 360° in svolgimento presso Veronafiere e giunta alla sua seconda edizione.