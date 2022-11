Novembre 23, 2022

Presentato a Milano il 20 novembre, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, il volume “Eni, la storia di un’impresa. Passato, presente e futuro del cane a sei zampe”, curato proprio dalla Fondazione, centro europeo di documentazione. Un volume che racconta le sfide dell’Ente, motore del boom economico italiano, che si trova oggi ad affrontare la sfida della transizione energetica in un momento storico molto complesso.