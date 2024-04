Europee, Parenti: “Europa crocevia cambiamenti tecnologici e rischi geopolitici”

29 Aprile 2024

“L’8 e 9 giugno sono date molto importanti per l’Europa, perché in tutta Europa si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, che è il momento democratico più importante nelle nostre istituzioni europee. È un voto molto importante perché l’Europa è un crocevia estremamente delicato sia di cambiamenti tecnologici, ma anche di rischi geopolitici”. Lo ha detto Antonio Parenti, rappresentante della Commissione europea in Italia, in occasione della conferenza stampa a margine della conferenza stampa, svoltasi nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli in piazza Venezia a Roma, con cui è stata lanciata la campagna istituzionale in vista del voto europeo i prossimi 8 e 9 giugno.