Evasione fiscale, nel 2023 recuperati 24,7 miliardi

Febbraio 6, 2024

Nel 2023 lo Stato ha incassato 24,7 miliardi di euro dal recupero dell’evasione fiscale, 4,5 miliardi in più rispetto all’anno precedente. I dati sono contenuti nel Bilancio dell’Agenzia delle Entrate e sono stati presentati al ministro dell’Economia Giorgetti